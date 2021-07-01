Александрова и Яфань не смогли выйти во второй круг парного турнира Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова и Ван Яфань из Китая завершили выступление в парном турнире Уимблдона.

В первом круге они проиграли Мисаки Дои из Японии и Виктории Голубич из Швейцарии со счетом 2:6, 6:2, 6:8. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

В следующем матче Дои и Голубич сыграют с Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мисаки Дои/Виктория Голубич (Япония/Швейцария) — Екатерина Александрова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:2, 2:6, 8:6