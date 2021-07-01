Александрова и Яфань не смогли выйти во второй круг парного турнира Уимблдона
19:37
Российская теннисистка Екатерина Александрова и Ван Яфань из Китая завершили выступление в парном турнире Уимблдона.
В первом круге они проиграли Мисаки Дои из Японии и Виктории Голубич из Швейцарии со счетом 2:6, 6:2, 6:8. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
В следующем матче Дои и Голубич сыграют с Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Мисаки Дои/Виктория Голубич (Япония/Швейцария) — Екатерина Александрова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:2, 2:6, 8:6
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