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Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

18:51
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 6:1, 6:2) в матче второго круга Уимблдона в Лондоне.

Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. 25-летний Медведев реализовал 7 брейк-поинтов из 15.

Россиянин сыграет в третьем круге турнира с победителем пары: Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, WC) — 6:4, 6:1, 6:2

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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