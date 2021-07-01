Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона
18:51
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 6:1, 6:2) в матче второго круга Уимблдона в Лондоне.
Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. 25-летний Медведев реализовал 7 брейк-поинтов из 15.
Россиянин сыграет в третьем круге турнира с победителем пары: Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, WC) — 6:4, 6:1, 6:2
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