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Чакветадзе отреагировала на выход Медведева в третий круг Уимблдона

19:09
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго круга Уимблдона (6:4, 6:1, 6:2).

«Конечно, я довольна игрой Даниила. Он сегодня хорошо и уверенно смотрелся, чувствовал корт. Покрытие ему идеально подходит. На этом турнире Даниил очень прилично выглядит.

Он сможет так продолжить и дальше. Игрок он опытный, в себя верит. Также сетка не такая сложная, как могла быть. Все противники проходимы, если он будет хорошо играть", — сказала Чакветадзе «СЭ».

В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q).

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