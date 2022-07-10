Кирьос в финале Уимблдона пожаловался судье на мешавшую ему болельщицу

По ходу финала Уимблдона против серба Новака Джоковича австралиец Ник Кирьос остался недоволен поведением одной из болельщиц, сообщает Daily Mail.

Во втором сете Кирьос Кирьос устроил перепалку с рефери. Австралиец был недоволен тем, что одна из болельщиц постоянно мешала ему.

«Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Она выпила 700 стаканов», — сказал Кирьос.

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).