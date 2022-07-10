Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:02

Кирьос в финале Уимблдона пожаловался судье на мешавшую ему болельщицу

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По ходу финала Уимблдона против серба Новака Джоковича австралиец Ник Кирьос остался недоволен поведением одной из болельщиц, сообщает Daily Mail.

Во втором сете Кирьос Кирьос устроил перепалку с рефери. Австралиец был недоволен тем, что одна из болельщиц постоянно мешала ему.

«Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Она выпила 700 стаканов», — сказал Кирьос.

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает, что Джокович способен побить рекорд Надаля по количеству побед на турнирах Большого шлема
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости