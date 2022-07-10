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Сегодня, 22:15

Кирьос оштрафован за нецензурную лексику в финале Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралиец Ник Кирьос получил штраф за поведение в финале Уимблдона против Новака Джоковича.

По ходу матча ему вынесли предупреждение за брань, что привело к штрафу на три тысячи фунтов стерлингов, сообщает журналист Стью Фрэйзер.

Это третий штраф Кирьоса на турнире. Ранее его наказывали за нецензурную брань в третьем круге и неспортивное поведение в первом.

Общая сумма штрафов составила 15 тысяч фунтов. Призовые Кирьоса за выход финал — 1 миллион 50 тысяч фунтов.

Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
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