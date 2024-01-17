Андреева вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу во втором круге турнира Australian Open. В двух сетах она обыграла Онс Жабер из Туниса — 6:0, 6:2.

Матч продолжался 56 минут. 16-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила одну двойную ошибку и реалищовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:0, 6:2