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Андреева — первая за 14 лет теннисистка моложе 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева стала первой с 2009 года спортсменкой моложе 17 лет, вышедшей в третий круг «Ролан Гаррос», сообщает OptaAce.

До нее в возрасте до 17 лет до этого этапа доходили россиянка Анна Курникова (1997, 1998), Ива Майоли (1993, 1994), Мартина Хингис (1995-1997), Серена Уильямс (1998), Сесиль Каратанчева (2005) и Мишель Ларшер де Бриту (2009).

В матче второго круга 16-летняя Андреева обыграла французскую теннисистку Диан Парри со счетом 6:1, 6:2. 143-я ракетка мира в третьем круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) — Коко Гауфф (США).

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Источник: OptaAce
Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
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