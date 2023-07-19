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Сегодня, 11:27

Тарпищев заявил, что у россиян нет проблем с американскими визами перед US Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что у российских теннисистов нет проблем с получение американских виз перед US Open.

«С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет, — цитирует ТАСС Тарпищева. — На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал».

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом турнира «Большого шлема» является испанец Карлос Алькарас, чемпионкой — полька Ига Свентек.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Шамиль Тарпищев
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