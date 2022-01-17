Американка Мэдисон Бренгл вышла во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Американка Мэдисон Бренгл обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:1, 0:6, 5:0) в первом матче турнира Australian Open в Мельбурне. В следующем круге Бренгл сыграет с японкой Наоми Осакой. Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 0:6, 5:0 отказ Ястремской