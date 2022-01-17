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Сегодня, 08:41

Американка Мэдисон Бренгл вышла во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко

Американка Мэдисон Бренгл обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:1, 0:6, 5:0) в первом матче турнира Australian Open в Мельбурне.

В следующем круге Бренгл сыграет с японкой Наоми Осакой.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 0:6, 5:0 отказ Ястремской

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