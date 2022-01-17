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Сегодня, 07:44

Хачанов обыграл Кудлу в четырех сетах и вышел во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open обыграл американца Дениса Кудлу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянин сделал 17 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Хачанов встретится с французом Бенжаменом Бонзи.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)

Australian Open
Карен Хачанов
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