Хачанов обыграл Кудлу в четырех сетах и вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open обыграл американца Дениса Кудлу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянин сделал 17 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Хачанов встретится с французом Бенжаменом Бонзи.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)
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