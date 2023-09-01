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Сегодня, 21:47

Американец Пол в четвертом круге US Open может сыграть с россиянином Карацевым

Виктория Кравченко
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Американец Томми Пол обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина в третьем круге турнира US Open в четырех сетах — 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.

В четвертом круге Пол встретится с победителем пары Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США, 14) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 21) — 6:1, 6:0, 3:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Аслан Карацев
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