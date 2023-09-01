Американец Пол в четвертом круге US Open может сыграть с россиянином Карацевым
Американец Томми Пол обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина в третьем круге турнира US Open в четырех сетах — 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.
В четвертом круге Пол встретится с победителем пары Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Томми Пол (США, 14) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 21) — 6:1, 6:0, 3:6, 6:3
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