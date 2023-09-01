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Сегодня, 21:20

Свентек вышла в четвертый круг US Open, отдав лишь гейм

Виктория Кравченко
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла словенку Каю Юван в матче третьего круга US Open — 6:0, 6:1. Встреча теннисисток продлилась 49 минут.

В четвертом круге Свентек сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия, 20) — Бернарда Пера (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:0, 6:1

Теннис
Ига Свентек
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