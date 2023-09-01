Свентек вышла в четвертый круг US Open, отдав лишь гейм
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла словенку Каю Юван в матче третьего круга US Open — 6:0, 6:1. Встреча теннисисток продлилась 49 минут.
В четвертом круге Свентек сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия, 20) — Бернарда Пера (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:0, 6:1
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