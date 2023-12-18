Алькарас выступит на Australian Open-2024 без тренера Ферреро

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро не полетит на Australian Open, сообщает Marca. Тренер второй ракетки мира пропустит турнир после перенесенной операции на колене.

20-летний Алькарас из-за травмы пропустил Открытый чемпионат Австралии в 2023 году. Годом ранее испанец завершил выступление на турнире «Большого шлема» в третьем круге.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января.

Стала известна заявка в мужском одиночном разряде на Australian Open-2024