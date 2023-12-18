Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:31

Алькарас выступит на Australian Open-2024 без тренера Ферреро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро не полетит на Australian Open, сообщает Marca. Тренер второй ракетки мира пропустит турнир после перенесенной операции на колене.

20-летний Алькарас из-за травмы пропустил Открытый чемпионат Австралии в 2023 году. Годом ранее испанец завершил выступление на турнире «Большого шлема» в третьем круге.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января.

Стала известна заявка в мужском одиночном разряде на Australian Open-2024

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Хуан Карлос Ферреро
0
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Соболенко объявили чемпионкой мира. Итоги теннисного года удивили многих
Джокович — об Алькарасе: «Самый совершенный игрок, которого я видел за целую вечность»
Медведева и Рублева не пустят на Олимпиаду из-за кубковых правил? Опасность сильно преувеличивают
Медведев, Рублев и Звонарева претендуют на награду лучшим теннисистам года в России
Стала известна заявка в мужском одиночном разряде на Australian Open-2024
Теннисисты готовы жертвовать отпуском ради выставочных турниров. Откуда у них силы?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос пропустит Australian Open-2024

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости