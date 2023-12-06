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Сегодня, 18:50

Стала известна заявка в мужском одиночном разряде на Australian Open-2024

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Стал известен список заявки в мужском одиночном разряде на Australian Open-2024, который пройдет с 14 по 28 января.

Из россиян в список вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

По защищенному рейтингу участие в турнире «Большого шлема» собираются принять Рафаэль Надаль (Испания), Марин Чилич (Хорватия), Денис Шаповалов и Милош Раонич (Канада), Райлли Опелка (США), Иржи Веселы (Чехия) и Квон Сун Ву (Южная Корея).

Первым запасным на Открытом чемпионате Австралии будет Доминик Тим (Австрия). Далее идут Есукэ Ватануки (Япония) и Куэнтен Халис (Франция).

Со полными списками можно ознакомиться на сайте LiveTennis.it.

Теннис
Australian Open
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