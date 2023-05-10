Тарпищев заявил, что у российских теннисистов нет проблем с визами в преддверии «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты неплохо готовы к Открытому чемпионату Франции.

«Подготовка [российских теннисистов] соответствует плану, все готовы к турниру. Теперь надо ждать жеребьевку и надеяться, что она будет благоприятной. Что касается виз, то проблем с ними нет ни у кого — все должны сыграть», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится 11 июня.