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Сегодня, 08:12

Алькарас поделился впечатлениями от выхода в третий круг Уимблдона

Виктория Кравченко
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Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями от своего выхода в третий круг Уимблдона.

«Невероятно было впервые выйти в третий круг Уимблдона. Мне очень нравится здесь играть. Для меня главное — наслаждаться теннисом. Я люблю играть и получаю удовольствие от каждой секунды на корте. Результаты приходят вместе с этим», — цитирует Алькараса eurosport.co.uk.

Отметим, Алькарас за 2 часа обыграл Грикспура и вышел в третий круг Уимблдона-2022. Следующим соперником испанца на турнире станет немец Оскар Отте.

Теннис
Карлос Алькарас
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