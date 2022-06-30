Алькарас поделился впечатлениями от выхода в третий круг Уимблдона

Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями от своего выхода в третий круг Уимблдона.

«Невероятно было впервые выйти в третий круг Уимблдона. Мне очень нравится здесь играть. Для меня главное — наслаждаться теннисом. Я люблю играть и получаю удовольствие от каждой секунды на корте. Результаты приходят вместе с этим», — цитирует Алькараса eurosport.co.uk.

Отметим, Алькарас за 2 часа обыграл Грикспура и вышел в третий круг Уимблдона-2022. Следующим соперником испанца на турнире станет немец Оскар Отте.