Эмма Радукану проиграла Каролин Гарсии во втором круге Уимблдона
11-й номер рейтинга WTA Эмма Радукану, представляющая Великобританию, в двух сетах уступила 55-й ракетке мира Каролин Гарсии из Франции во втором круге Уимблдона.
Длительность матча составила 1 час 27 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) — Эмма Радукану (Великобритания, 10) — 6:3, 6:3
Ангелик Кербер (Германия, 15) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:3
Мария Боузкова (Чехия) — Энн Ли (США) — 6:0, 6:3
Хэрриет Дарт (Великобритания) — Ребека Масарова (Испания) — 6:1, 6:4
Татьяна Мария (Германия) — Сорана Кирстя (Румыния, 26) — 6:3, 1:6, 7:5
Джессика Пегула (США, 8) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:2)
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