Эмма Радукану проиграла Каролин Гарсии во втором круге Уимблдона

11-й номер рейтинга WTA Эмма Радукану, представляющая Великобританию, в двух сетах уступила 55-й ракетке мира Каролин Гарсии из Франции во втором круге Уимблдона.

Длительность матча составила 1 час 27 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) — Эмма Радукану (Великобритания, 10) — 6:3, 6:3

Ангелик Кербер (Германия, 15) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:3

Мария Боузкова (Чехия) — Энн Ли (США) — 6:0, 6:3

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Ребека Масарова (Испания) — 6:1, 6:4

Татьяна Мария (Германия) — Сорана Кирстя (Румыния, 26) — 6:3, 1:6, 7:5

Джессика Пегула (США, 8) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:2)