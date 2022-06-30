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Сегодня, 13:49

Баутиста Агут снялся с Уимблдона из-за коронавируса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут сообщил, что снялся с Уимблдона.

Спортсмен рассказал, что не сможет продолжить участие в турнире из-за положительного теста на коронавирус.

«Сегодня я объявил, что снимаюсь с турнира. Я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, симптомы не очень серьезные, но я считаю, что принимаю правильное решение. Спасибо всем за поддержку, надеюсь вернуться на корт как можно скорее», — написал у себя в Twitter теннисист.

Колумбиец Даниэль Элахи Галан, который должен был играть с Баутистой Агутом во втором круге Уимблдона, прошел в третий круг благодаря решению испанца сняться с турнира. В третьем круге Галан встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Брэндон Накашима (США).

Источник: https://twitter.com/BautistaAgut/status/1542448394899259399
Теннис
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