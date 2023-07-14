Алькарас: «Против Медведева нужно быть максимально сконцентрированным. Он потрясающий игрок»
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на победу в полуфинале Уимблдона над российским теннисистом Даниилом Медведевым (6:3, 6:3, 6:3).
«Непростой матч. Против Даниила нужно быть максимально сосредоточенным, он боролся до последних моментов. Он отлично бегает, потрясающий боец, игрок. Мне нужно было быть собой, и это стало ключом к завершению матча», — цитирует Алькараса Daily Express
20-летний испанец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». В финале Уимблдона он сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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