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Сегодня, 11:59

16-летняя Корнеева одержала победу на старте Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Корнеева.
Фото AFP

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо на старте Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 18 минут.

180-я ракетка мира Корнеева 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 9. На счету 53-й ракетки мира Тормо 1 эйс, 2 двойные и 6 реализаванных брейк-пойнтов из 13.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». В прошлом году она выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

Во втором круге турнира Корнеева сыграет с победительницей матча Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Алина Корнеева (Россия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 4:6, 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/5/
Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
42
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