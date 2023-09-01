Александрова сыграет с Вондроушовой в третьем круге US Open
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу во втором круге US Open. В двух сетах она выиграла у итальянки Мартины Тревизан — 6:2, 6:2.
Следующей соперницей чешки будет россиянка Екатерина Александрова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:2
Мэдисон Кис (США, 17) — Янина Викмайер (Бельгия, LL) — 6:1, 6:2
Клара Бюрель (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 25) — 6:4, 6:2
Лючия Бронцетти (Италия) — Ева Лис (Германия, Q) — 6:3, 6:2
Кэти Бултер (Великобритания) — Ван Яфань (Китай, Q) — 5:7, 6:1, 6:4
Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:2, 3:6, 6:2
Пейтон Стирнс (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 6:0