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Сегодня, 06:57

16-летняя Ямрихова из Словакии стала победительницей Australian Open среди юниорок

Сергей Разин
корреспондент
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Рената Ямрихова.
Фото WTA

Словацкая теннисистка Рената Ямрихова в финале Australian Open среди юниорок обыграла австралийку Эмерсон Джонс со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 16-летней словачки 6 эйсов, 6 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У 15-летней австралийки 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Для Ямриховой это первый титул в одиночном разряде. В 2023 году она стала победительницей Australian Open в парном разряде.

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