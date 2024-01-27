16-летняя Ямрихова из Словакии стала победительницей Australian Open среди юниорок

Словацкая теннисистка Рената Ямрихова в финале Australian Open среди юниорок обыграла австралийку Эмерсон Джонс со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 16-летней словачки 6 эйсов, 6 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У 15-летней австралийки 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Для Ямриховой это первый титул в одиночном разряде. В 2023 году она стала победительницей Australian Open в парном разряде.