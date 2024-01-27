Сестра Медведева: «Магический матч, магический Даня»

Юлия Медведева, сестра теннисиста Даниила Медведева, прокомментировала победу брата над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Российский теннисист проиграл первые два сета, однако смог выиграть — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Мне тяжело быть объективной. Мы уже привыкли к такому. Я же болею не как все остальные болельщики. Рада, что зрители получили то, за чем пришли — шоу, которое получилось. Как я понимаю, легкие победы зрители не любят. Все получили свои эмоции, и Даня в том числе. Мне кажется, он только так и заряжается.

Мы привыкли к такому. Конечно, когда я сижу на трибуне, то полноценно болею, вливаюсь в обстановку, не могу сдержаться — кричу, ору, сильно переживаю. А когда смотрю дома, то понимаю, что нервы ни к чему не приведут. И даже когда Даня начинает проигрывать, я абсолютно уверена в нем и его силах. Как он сам себя называет — «специалист». А так я безумно рада за Даню, поздравления сыплются. Магический матч, магический Даня», — цитирует Sport24 Медведеву.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.