Матч Россия – Италия за место во второй Мировой группе Кубка федерации пройдет в Москве

Сборная России сыграет с Италией за место во второй Мировой группе Кубка федерации в Москве, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. Матчи состоятся в России 20 и 21 апреля на грунтовом покрытии, которое уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Эта встреча станет восьмой между двумя командами. Интересен тот факт, что из 7 матчей 5 сборные провели на грунте. ​​​​​​​​​​​​​Первые две игры итальянки проводили еще со сборной СССР. Противостояние началось в 1968 году, в рамках второго раунда Мировой группы. Тогда матч завершился 3:0 в пользу команды Советского Союза.

Напомним, что ранее россиянки обыграли Швецию (2:0) в плей-офф Евро-африканской зоны.

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