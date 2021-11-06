Чакветадзе поздравила сборную России с победой в финале Кубка Билли Джин Кинг

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг и объяснила, почему это произошло спустя 13 лет после последнего командного титула.

«У нас в этом году более ровная команда, девочки тянулись друг к другу. Появился новый мотивированный игрок в команде — Самсонова, для нее это был новый опыт. Обычно такие игроки с горящими глазами приносят свежесть в команду. Никто сильно не выпадал, все были в более-менее ровной форме, и это дало результат. Павлюченкова с Касаткиной на опыте играли, получился хороший микс. Поздравляю», — сказала Чакветадзе «СЭ».

В финале российская команда победила команду Швейцарии. Во втором матче одиночного разряда Людмила Самсонова сломила сопротивление Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, Самсонова принесла сборной второе очко в финале.