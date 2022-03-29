Свитолина отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг и в ближайших турнирах в Европе

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина объявила, что не примет участия в ближайших турнирах, включая отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг.

"Последние месяцы были невероятно сложными для меня. Не только психологически, но и физически. Довольно долгое время у меня были проблемы со спиной. Боль не давала мне подойти к турнирам в лучшей форме. Мой организм больше не справляется. Мне нужен отдых.

К сожалению, я должна сообщить, что откажусь от участия в Кубке Билли Джин Кинг, а также в ближайших моих любимых турнирах в Европе", — написала Свитолина в Twitter.

Сборная Украины 15-16 апреля сыграет с командой США в отборочном матче Кубка Билли Джин Кинг.