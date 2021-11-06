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Тарпищев назвал залог победы женской сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг

23:13
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что дружный коллектив является главной отличительной особенностью сборной России по теннису, победившей в Кубке Билли Джин Кинг.

«Главная отличительная особенность этой команды — все очень дружные. За весь сезон не было ни одного конфликта, ни одной просьбы — это что-то удивительное. Очень ровный состав, при этом все по игре входят в топ-40 мирового рейтинга. Ну и удача была также на нашей стороне», — сказал Тарпищев ТАСС.

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12855001

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Иван Шитик все материалы автора
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