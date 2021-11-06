Тарпищев назвал залог победы женской сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что дружный коллектив является главной отличительной особенностью сборной России по теннису, победившей в Кубке Билли Джин Кинг.

«Главная отличительная особенность этой команды — все очень дружные. За весь сезон не было ни одного конфликта, ни одной просьбы — это что-то удивительное. Очень ровный состав, при этом все по игре входят в топ-40 мирового рейтинга. Ну и удача была также на нашей стороне», — сказал Тарпищев ТАСС.

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии.