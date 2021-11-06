Касаткина прокомментировала первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над швейцаркой Джил Тайхман в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг.

— Очень рада, что смогла принести первое очко команде в финале. Думаю, Джил сегодня немного нервничала, наверно, даже сильно нервничала перед матчем. Это было видно, — сказала Касаткина по ходу послематчевой пресс-конференции. — Рада, что я смогла справиться со своими нервами. Считаю самым важным моментов сегодняшней встречи было достаточно стабильно начать матч.

— Пресс-служба Кубка сообщила, что у Анастасии Павлюченковой травмировано колено. Насколько это серьезно?

— Лучше спросите у Насти. Не знаю, что она чувствует. С тем количеством матчей и часов, которые она провела на корте, могут быть какие-то повреждения. Думаю, что ничего серьезного.

— До победы в Кубке один шаг. Какие ощущения у команды?

— Мы стараемся эти ощущения сдерживать, потому что остался один шаг, кажется, что чуть-чуть, но на самом деле работы еще много. Нужно выиграть целый матч в рамках командного турнира — это целая вечность. Поэтому мы, естественно, не расслабляемся. Будем сейчас болеть. Хотелось бы закрыть [финал] 2:0, но никогда не знаешь. Будем надеяться, поэтому сейчас я побегу поддерживать Людмилу (Самсонову — Прим. «СЭ»).

Касаткина обыграла Тайхман в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг со счетом 6:2, 6:4 и вывела российскую команду вперед в этом противостоянии.