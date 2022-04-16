Вондроушова победила Радукану в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла у британки Эммы Радукану в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Вондроушова одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.
Благодаря этой победе сборная Чехии вышла вперед в серии с Великобританией — 2:1.
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Чехия — Великобритания
Маркета Вондроушова — Эмма Радукану — 6:1, 6:1
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