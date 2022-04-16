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Сегодня, 13:47

Вондроушова победила Радукану в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла у британки Эммы Радукану в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Вондроушова одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Благодаря этой победе сборная Чехии вышла вперед в серии с Великобританией — 2:1.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Чехия — Великобритания

Маркета Вондроушова — Эмма Радукану — 6:1, 6:1

Маркета Вондроушова
Эмма Радукану
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