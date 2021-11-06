Сборная России выиграла первый в истории Кубок Билли Джин Кинг
22:30
Сборная России обыграла команду Швейцарии в финальном матче женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.
Это пятая победа России в Кубке, если учитывать и Кубок федерации. Предыдущие были в 2004-м, 2005-м, 2007-м и 2008-м. Россиянки вышли на четвертое место по количеству титулов и делят его с Испанией. У австралиек семь побед, у чешек — 11, у США — 18.
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