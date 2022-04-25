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Кубок Билли Джин Кинг

25 апреля, 23:43

Игорь Андреев получил звание «Заслуженный тренер России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Приказом министра спорта РФ почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено Игорю Андрееву, сообщает сайт Федерации тенниса России.

Андреев уже несколько лет занимает пост капитана сборной в Кубке Билли Джин Кинг. В прошлом году его команда завоевала главный трофей.

Он является тренером Анастасии Потаповой, которая вчера, 24 апреля, завоевала дебютный титул в Стамбуле.

Источник: https://tennis-russia.ru/novosti/pochetnoe-zvanie-prisvoeno-igoryu-andreevu/
Игорь Андреев
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