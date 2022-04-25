Игорь Андреев получил звание «Заслуженный тренер России»

Приказом министра спорта РФ почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено Игорю Андрееву, сообщает сайт Федерации тенниса России.

Андреев уже несколько лет занимает пост капитана сборной в Кубке Билли Джин Кинг. В прошлом году его команда завоевала главный трофей.

Он является тренером Анастасии Потаповой, которая вчера, 24 апреля, завоевала дебютный титул в Стамбуле.