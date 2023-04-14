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Сегодня, 15:10

Рыбакина обыграла Фальковську в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Руслан Минаев
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла польку Веронику Фальковську в квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 6:3, 6:4.

Ранее Юлия Путинцева из Казахстана была сильнее Магды Линетт (Польша) со счетом 7:5, 6:3.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Казахстан — Польша

Елена Рыбакина — Вероника Фальковська — 6:3, 6:4

Елена Рыбакина
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