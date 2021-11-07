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Касаткина — о победе на Кубке Билли Джин Кинг: «Чемпионки мира! Слов нет, все красотки»

Касаткина высказалась о победе на Кубке Билли Джин Кинг
19:22
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем Instagram прокомментировал победу женской сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

«Чемпионки мира! Слов нет, все красотки. 2 штрафа, слезы перед финалом, Хэллоуин, костюмы и постоянный? ржач. Было незабываемо», — написала Касаткина.

В финале россиянки обыграли команду Швейцарии с общим счетом 2:0. Первую встречу в одиночном разряде выиграла Касаткина, обыграв Жиль Тайхманн, а вторую — Людмила Самсонова, которая оказалась сильнее Белинды Бенчич.

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Рустам Имамов все материалы автора
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