Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем Instagram прокомментировал победу женской сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

«Чемпионки мира! Слов нет, все красотки. 2 штрафа, слезы перед финалом, Хэллоуин, костюмы и постоянный? ржач. Было незабываемо», — написала Касаткина.

В финале россиянки обыграли команду Швейцарии с общим счетом 2:0. Первую встречу в одиночном разряде выиграла Касаткина, обыграв Жиль Тайхманн, а вторую — Людмила Самсонова, которая оказалась сильнее Белинды Бенчич.