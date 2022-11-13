Сборная Швейцарии впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Белинда Бенчич переиграла Айлу Томлянович во втором матче финального противостояния Кубка Билли Джин Кинг между Швейцарией и Австралией — 6:2, 6:1. Длительность поединка составила 1 час 18 минут.

Ранее в воскресенье Жиль Тайхман обыграла Сторм Сандерс со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Отметим, что в состав сборной Швейцарии также входили Виктория Голубич и Симона Вальтерт.

Теннисистки сборной Швейцарии впервые в истории стали обладательницами Кубка Билли Джин Кинг (ранее — Кубок Федерации). В прошлом году швейцарки проиграли в финале россиянкам.