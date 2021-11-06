Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг
19:31
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счетом 6:2, 6:4 и вывела российскую команду вперед в этом противостоянии.
Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич.
В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фегеле.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Россия — Швейцария — 1:0
Дарья Касаткина — Жиль Тайхманн — 6:2, 6:4
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