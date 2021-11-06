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Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг

19:31
Дарья Касаткина. Фото Billie Jean King Cup.
Дарья Касаткина. Фото Billie Jean King Cup.
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счетом 6:2, 6:4 и вывела российскую команду вперед в этом противостоянии.

Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич.

В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фегеле.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Россия — Швейцария — 1:0

Дарья Касаткина — Жиль Тайхманн — 6:2, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора
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