Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счетом 6:2, 6:4 и вывела российскую команду вперед в этом противостоянии.

Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич.

В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фегеле.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Россия — Швейцария — 1:0

Дарья Касаткина — Жиль Тайхманн — 6:2, 6:4