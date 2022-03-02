Самый титулованный теннисист в России Евгений Кафельников высказал мнение, что санкции, наложенные Международной федерацией тенниса (ITF) в отношении российских спортсменов и организаций, были предсказуемыми. По его словам, сейчас никто не может сказать, как выйти из этой ситуации.

«Была ли надежда, что санкции не коснутся российского тенниса? Нет, у меня такой надежды не было. К сожалению, это было предсказуемо, — сказал Кафельников «Газете.Ru». - И шансов оспорить эти санкции нет от слова «совсем». Увы, я не могу дать ответ, что делать в этой ситуации, — и никто не может. И это, наверное, самое печальное».

Решением ITF деятельность Федерации тенниса России (ФТР) была приостановлена. Кроме того, на территории нашей страны запрещено проводить международные турниры — в частности, это касается Кубка Кремля. Сборные России не смогут выступить на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а отдельные спортсмены вынуждены играть в нейтральном статусе.