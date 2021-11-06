Самсонова заменит Павлюченкову в финале Кубка Билли Джин Кинг

Россиянка Людмила Самсонова заменит Анастасию Павлюченкову в матче против Белинды Бенчич (Швейцария) в финале Кубка Билли Джин Кинг. Причина замены — медицинские показания: травма левого колена у Павлюченковой.

В первой встрече сразятся Дарья Касаткина и Джил Тайхман, а во втором поединке — уже Самсонова с Бенчич.

Лучший результат швейцарской сборной на этом турнире — финал в 1998 году. Сборная России четыре раза завоевывала трофей — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. Ранеее Кубок Билли Джин Кинг носил название Кубок Федерации.