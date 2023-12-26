Чесноков: «Организаторам Кубка Дэвиса нужно брать пример с WTL и вернуть российских теннисистов»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что организаторам Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг стоит взять пример с устроителей Мировой теннисной лиги (WTL).

«Здорово, что организаторы собрали такую команду. Конечно, нельзя сравнивать этот турнир с Кубком Дэвиса или Кубком Билли Джин Кинг, но, с другой стороны, без россиян эти турниры тоже в значительной степени теряют интерес. Мне кажется, что их организаторам нужно брать пример с Мировой теннисной лиги и вернуть наших спортсменов. Как показывает практика, никому участие россиян в крупных турнирах не вредит», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Выставочный турнир Мировая теннисная лига состоялся с 21 по 24 декабря в Абу-Даби. Победителем соревнований стала команда «Орлы», за которую выступали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка Софья Кенин.