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Сегодня, 21:23

Международная федерация тенниса приостановила членство России

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Кроме того, российские и белорусские теннисисты не смогут участвовать в командных соревнованиях под эгидой ITF, а федерации этих стран не смогут голосовать на ежегодном конгрессе ITF. Санкции будут действовать на протяжении всего 2022 года и могут быть продлены. Отмечается, что теннисисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнирах индивидуально.

Таким образом, российские и белорусские сборные не смогут принимать участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Мужская и женская команды России являются действующими победителями этих турниров.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220301/tennis-1775933299.html
Сборная России по теннису
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