Международная федерация тенниса приостановила членство России

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Кроме того, российские и белорусские теннисисты не смогут участвовать в командных соревнованиях под эгидой ITF, а федерации этих стран не смогут голосовать на ежегодном конгрессе ITF. Санкции будут действовать на протяжении всего 2022 года и могут быть продлены. Отмечается, что теннисисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнирах индивидуально.

Таким образом, российские и белорусские сборные не смогут принимать участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Мужская и женская команды России являются действующими победителями этих турниров.