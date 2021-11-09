Людмила Самсонова признана MVP Кубка Билли Джин Кинг

Россиянка Людмила Самсонова признана лучшей теннисисткой Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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RTF debut to remember for @LiudaSamsonova



Introducing your #BJKCupFinals MVP pic.twitter.com/OYxd6GKXB8 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 9, 2021

Самсонова обыграла американку Слоан Стивенс в полуфинале Кубка (1:6, 6:4, 6:3), а в финале победила Белинду Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).

Женская сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В финале российская команда победила команду Швейцарии.

В составе команды также выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.