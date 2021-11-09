Людмила Самсонова признана MVP Кубка Билли Джин Кинг
14:42
Россиянка Людмила Самсонова признана лучшей теннисисткой Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Самсонова обыграла американку Слоан Стивенс в полуфинале Кубка (1:6, 6:4, 6:3), а в финале победила Белинду Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).
Женская сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В финале российская команда победила команду Швейцарии.
В составе команды также выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
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