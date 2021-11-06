Сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг
22:23
Женская сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В финале российская команда победила команду Швейцарии.
Во втором матче одиночного разряда Людмила Самсонова сломила сопротивление Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.
За 2 часа 26 минут матча Людмила сделала семь эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче.
Таким образом, Самсонова принесла сборной второе очко в финале. Сборная России стала чемпионом Кубка Билли Джин Кинг — в первом розыгрыше обновленного Кубка Федерации.
Первое очко сборной в финале принесла Дарья Касаткина.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Россия — Швейцария — 2:0
Людмила Самсонова — Белинда Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4
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