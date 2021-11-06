Сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Женская сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В финале российская команда победила команду Швейцарии.

Во втором матче одиночного разряда Людмила Самсонова сломила сопротивление Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.

За 2 часа 26 минут матча Людмила сделала семь эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче.

Таким образом, Самсонова принесла сборной второе очко в финале. Сборная России стала чемпионом Кубка Билли Джин Кинг — в первом розыгрыше обновленного Кубка Федерации.

Первое очко сборной в финале принесла Дарья Касаткина.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Россия — Швейцария — 2:0

Людмила Самсонова — Белинда Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4