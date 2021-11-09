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Самсонова — о звании MVP Кубка Билли Джин Кинг: «Это большая честь»

16:05
Людмила Самсонова. Фото Reuters
Людмила Самсонова. Фото Reuters
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Россиянка Людмила Самсонова отреагировала на то, что ее признали лучшей теннисисткой Кубка Билли Джин Кинг.

«Это большая честь. Большое спасибо», — написала Самсонова в Instagram.

Женская сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В финале Дарья Касаткина обыграла Хиль Белен Тайхман (6:2, 6:4), а Самсонова победила Белинду Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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