Путинцева обыграла Линетт в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла польку Магду Линетт в квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 7:5, 6:3.

В следующем матче между сборным Казахстана и Польши сыграют Елена Рыбакина и Вероника Фальковська.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Казахстан — Польша

Юлия Путинцева — Магда Линетт — 7:5, 6:3