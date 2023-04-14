Путинцева обыграла Линетт в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла польку Магду Линетт в квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 7:5, 6:3.
В следующем матче между сборным Казахстана и Польши сыграют Елена Рыбакина и Вероника Фальковська.
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Казахстан — Польша
Юлия Путинцева — Магда Линетт — 7:5, 6:3
Новости
1 мар 2022 21:23
32
6 ноя 2021 22:30
18
6 ноя 2021 22:23
80
6 ноя 2021 17:56
6
5 ноя 2021 23:22
6