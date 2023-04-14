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Сегодня, 12:46

Путинцева обыграла Линетт в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Руслан Минаев
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла польку Магду Линетт в квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 7:5, 6:3.

В следующем матче между сборным Казахстана и Польши сыграют Елена Рыбакина и Вероника Фальковська.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Казахстан — Польша

Юлия Путинцева — Магда Линетт — 7:5, 6:3

Теннис
Юлия Путинцева
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