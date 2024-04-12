Осака победила Путинцеву в Кубке Билли Джин Кинг
Японка Наоми Осака победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 6:2, 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 23 минуты. Осака сделал за игру 15 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. У Путинцевой — 4 эйса и 2 двойные ошибки.
Ранее Нао Хибино (Япония) победила Анна Данилина (Казахстан) — 6:1, 6:0.
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