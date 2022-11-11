Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
13 ноября в итальянском Турине стартует заключительный личный турнир в году — Итоговый у мужчин. Как в прошлом и в позапрошлом сезоне, Россию в одиночном разряде представят двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев. До этого они не играли друг против друга на Итоговом, но сейчас этой встречи не избежать.
Рублев и Медведев попали в группу смерти
На Итоговом-2022 стандартный для подобных турниров формат. Восемь теннисистов разделили на две группы, в которых каждый сыграет с каждым. По двое лучших теннисистов выходят в полуфинал. Остальные — покидают турнир.
Группы обозначены не буквами А и B, а цветами — зеленая и красная. На этот раз цвета полностью отражают состав участников. Выход из красной будет серьезным испытанием для всех теннисистов. В нее попали россияне Медведев и Рублев, Стефанос Циципас из Греции и серб Новак Джокович. Этот квартет называют группой смерти, ведь в ней собрались два бывших лидера рейтинга ATP — Джокович и Медведев, а также претендент на первую строчку по итогам года — Циципас. И, конечно, просто так не сдастся уже опытный Рублев, для которого это будет третий Итоговый подряд.
В зеленой группе два абсолютных новичка подобных турниров — канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц, плюс второй раз пробившийся в восьмерку сильнейших Каспер Рууд из Норвегии и вечно молодой Рафаэль Надаль.
Испанец сейчас выглядит фаворитом зеленой группы. Однако не так давно многие сомневались, сможет ли он принять участие в Итоговом турнире. Надаль достаточно много пропустил в сезоне из-за травм, но готов выложиться в Турине. Тем более в его группе поддержки появился новый член. Впервые он приехал на турнир с сыном, который родился у него в октябре.
В прошлом месяце произошло пополнение и в семье Даниила Медведева. У него родилась дочь Алиса. После этого российский теннисист выступил на двух турнирах. Он выиграл титул в Вене, но вылетел с «мастерса» в Париже после первого матча. Подобное в столице Франции случилось и с Надалем. Тогда болельщики шутили, что новоиспеченные отцы просто спешили быстрее увидеться со своими детьми.
На первую строчку рейтинга ATP — три претендента
Итоговый турнир-2022 пройдет без участия первой ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании. Во время матча против датчанина Хольгера Руне на «мастерсе» в Париже он травмировал мышцы живота.
«Я обследовался после матча, и, к сожалению, вот результат: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель. К сожалению, не смогу принять участие ни в Итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я лишь могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении. Спасибо за поддержку!» — обратился к болельщикам Алькарас в соцсетях.
Несмотря на пропуск Итогового, у испанца хорошие шансы остаться на первой строчке до конца 2022 года. Подвинуть его могут только двое — Надаль и Циципас. Положение в рейтинге до старта турнира следующее:
1. Карлос Алькарас — 6820 очков
2. Рафаэль Надаль — 5820 очков
3. Стефанос Циципас — 5350 очков
За каждый выигранный матч на групповом этапе Итогового турнира теннисист получает 200 очков, за победу в полуфинале — 400, титул добавит 500 баллов.
Таким образом, чтобы Надалю обойти соотечественника в рейтинге, ему необходимо дойти до финала, выиграв все матчи группы. В этом случае Рафа и Карлос сравняются по очкам, но Надаль окажется выше в рейтинге, так как у него будет больше очков, заработанных на турнирах «Большого шлема», «мастерсах» и Итоговом. Если Рафа возьмет титул в Турине, то точно закончит сезон в статусе первой ракетки мира.
Для Циципаса первая строчка намного дальше. Он может стать лидером до конца года, только если пройдет весь Итоговый турнир без поражений.
Медведев еще может завершить год в топ-3
Рейтинг до конца года может измениться еще у как минимум шести человек. Текущее положение за пределами топ-3 следующее:
1. Каспер Рууд — 5020 очков
2. Даниил Медведев — 4065 очков
3. Феликс Оже-Альяссим — 3995 очков
4. Андрей Рублев — 3530 очков
5. Новак Джокович — 3320 очков
6. Тэйлор Фритц — 2955 очков
Есть вероятность, что баллы наберут Хольгер Руне (10-е место рейтинга ATP) и поляк Хуберт Хуркач (11), но их в расчет сейчас не берем. На данный момент они являются запасными игроками на Итоговом. Поэтому смогут принять участие только в случае травмы или отказа кого-то из игроков.
Внимание на российских теннисистов. Каждый максимально может набрать в Турине 1500 очков. Таким образом, Медведев не имеет даже теоретических шансов, чтобы оказаться выше третьего места рейтинга. Да и эта строчка в случае титула на Итоговом ему не гарантирована.
Даниил завершит год третьим, если пройдет турнир без поражений, при этом соперники выступят следующим образом:
— Стефанос Циципас проиграет два матча из трех в группе и покинет турнир;
— Каспер Рууд уступит хотя бы в одном матче на групповой стадии и не дойдет до финала.
Другой россиянин, Андрей Рублев, способен забраться на четвертую строчку рейтинга. Для этого нужно опять же брать титул с пятью победами из пяти и ожидать того, что сойдутся два условия:
— Каспер Рууд проиграет все свои матчи;
— Даниил Медведев не дойдет до финала.
При самом неблагоприятном исходе россияне могут опуститься в рейтинге до 9-го места.
На Итоговом-2022 рекордные призовые
Не только за рейтинговые очки будут бороться теннисисты. В этом году на Итоговом турнире рекордные призовые. Общая сумма — 14 миллионов 750 тысяч долларов. До нынешнего сезона максимальный призовой фонд составлял 9 миллионов долларов. Это было на Итоговом в Лондоне в 2019-м.
Если игрок выиграет пять матчей из пяти, то сможет заработать 4 миллиона 750 тысяч 300 долларов. Только за участие хотя бы в одной встрече, неважно, как она закончится, теннисистам полагается 160 тысяч. Каждая победа на групповом этапе принесет 383 300 долларов, в полуфинале — 1 миллион 70 тысяч, в финале — 2 миллиона 200 тысяч 400 долларов. Не останутся без внимания и запасные. Им полагается по 150 тысяч.
Жеребьевка финала ATP
Зеленая группа: Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фритц.
Красная группа: Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович.