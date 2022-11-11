Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?

Изучаем расклады для россиян перед Итоговым турниром.

13 ноября в итальянском Турине стартует заключительный личный турнир в году — Итоговый у мужчин. Как в прошлом и в позапрошлом сезоне, Россию в одиночном разряде представят двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев. До этого они не играли друг против друга на Итоговом, но сейчас этой встречи не избежать.

Даниил Медведев и Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Рублев и Медведев попали в группу смерти

На Итоговом-2022 стандартный для подобных турниров формат. Восемь теннисистов разделили на две группы, в которых каждый сыграет с каждым. По двое лучших теннисистов выходят в полуфинал. Остальные — покидают турнир.

Группы обозначены не буквами А и B, а цветами — зеленая и красная. На этот раз цвета полностью отражают состав участников. Выход из красной будет серьезным испытанием для всех теннисистов. В нее попали россияне Медведев и Рублев, Стефанос Циципас из Греции и серб Новак Джокович. Этот квартет называют группой смерти, ведь в ней собрались два бывших лидера рейтинга ATP — Джокович и Медведев, а также претендент на первую строчку по итогам года — Циципас. И, конечно, просто так не сдастся уже опытный Рублев, для которого это будет третий Итоговый подряд.

В зеленой группе два абсолютных новичка подобных турниров — канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц, плюс второй раз пробившийся в восьмерку сильнейших Каспер Рууд из Норвегии и вечно молодой Рафаэль Надаль.

Испанец сейчас выглядит фаворитом зеленой группы. Однако не так давно многие сомневались, сможет ли он принять участие в Итоговом турнире. Надаль достаточно много пропустил в сезоне из-за травм, но готов выложиться в Турине. Тем более в его группе поддержки появился новый член. Впервые он приехал на турнир с сыном, который родился у него в октябре.

В прошлом месяце произошло пополнение и в семье Даниила Медведева. У него родилась дочь Алиса. После этого российский теннисист выступил на двух турнирах. Он выиграл титул в Вене, но вылетел с «мастерса» в Париже после первого матча. Подобное в столице Франции случилось и с Надалем. Тогда болельщики шутили, что новоиспеченные отцы просто спешили быстрее увидеться со своими детьми.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

На первую строчку рейтинга ATP — три претендента

Итоговый турнир-2022 пройдет без участия первой ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании. Во время матча против датчанина Хольгера Руне на «мастерсе» в Париже он травмировал мышцы живота.

«Я обследовался после матча, и, к сожалению, вот результат: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель. К сожалению, не смогу принять участие ни в Итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я лишь могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении. Спасибо за поддержку!» — обратился к болельщикам Алькарас в соцсетях.

Несмотря на пропуск Итогового, у испанца хорошие шансы остаться на первой строчке до конца 2022 года. Подвинуть его могут только двое — Надаль и Циципас. Положение в рейтинге до старта турнира следующее:

1. Карлос Алькарас — 6820 очков

2. Рафаэль Надаль — 5820 очков

3. Стефанос Циципас — 5350 очков

За каждый выигранный матч на групповом этапе Итогового турнира теннисист получает 200 очков, за победу в полуфинале — 400, титул добавит 500 баллов.

Таким образом, чтобы Надалю обойти соотечественника в рейтинге, ему необходимо дойти до финала, выиграв все матчи группы. В этом случае Рафа и Карлос сравняются по очкам, но Надаль окажется выше в рейтинге, так как у него будет больше очков, заработанных на турнирах «Большого шлема», «мастерсах» и Итоговом. Если Рафа возьмет титул в Турине, то точно закончит сезон в статусе первой ракетки мира.

Для Циципаса первая строчка намного дальше. Он может стать лидером до конца года, только если пройдет весь Итоговый турнир без поражений.

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев еще может завершить год в топ-3

Рейтинг до конца года может измениться еще у как минимум шести человек. Текущее положение за пределами топ-3 следующее:

1. Каспер Рууд — 5020 очков

2. Даниил Медведев — 4065 очков

3. Феликс Оже-Альяссим — 3995 очков

4. Андрей Рублев — 3530 очков

5. Новак Джокович — 3320 очков

6. Тэйлор Фритц — 2955 очков

Есть вероятность, что баллы наберут Хольгер Руне (10-е место рейтинга ATP) и поляк Хуберт Хуркач (11), но их в расчет сейчас не берем. На данный момент они являются запасными игроками на Итоговом. Поэтому смогут принять участие только в случае травмы или отказа кого-то из игроков.

Внимание на российских теннисистов. Каждый максимально может набрать в Турине 1500 очков. Таким образом, Медведев не имеет даже теоретических шансов, чтобы оказаться выше третьего места рейтинга. Да и эта строчка в случае титула на Итоговом ему не гарантирована.

Даниил завершит год третьим, если пройдет турнир без поражений, при этом соперники выступят следующим образом:

— Стефанос Циципас проиграет два матча из трех в группе и покинет турнир;

— Каспер Рууд уступит хотя бы в одном матче на групповой стадии и не дойдет до финала.

Другой россиянин, Андрей Рублев, способен забраться на четвертую строчку рейтинга. Для этого нужно опять же брать титул с пятью победами из пяти и ожидать того, что сойдутся два условия:

— Каспер Рууд проиграет все свои матчи;

— Даниил Медведев не дойдет до финала.

При самом неблагоприятном исходе россияне могут опуститься в рейтинге до 9-го места.

На Итоговом-2022 рекордные призовые

Не только за рейтинговые очки будут бороться теннисисты. В этом году на Итоговом турнире рекордные призовые. Общая сумма — 14 миллионов 750 тысяч долларов. До нынешнего сезона максимальный призовой фонд составлял 9 миллионов долларов. Это было на Итоговом в Лондоне в 2019-м.

Если игрок выиграет пять матчей из пяти, то сможет заработать 4 миллиона 750 тысяч 300 долларов. Только за участие хотя бы в одной встрече, неважно, как она закончится, теннисистам полагается 160 тысяч. Каждая победа на групповом этапе принесет 383 300 долларов, в полуфинале — 1 миллион 70 тысяч, в финале — 2 миллиона 200 тысяч 400 долларов. Не останутся без внимания и запасные. Им полагается по 150 тысяч.

Жеребьевка финала ATP

Зеленая группа: Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фритц.

Красная группа: Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович.