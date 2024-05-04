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Маррей пропустит «мастерс» в Риме, теннисист продолжает восстанавливаться после травмы

Маррей пропустит «мастерс» в Риме из-за травмы
Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей не выступит на турнире в Риме, который стартует 8 мая.

36-летний спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в Майами. У него был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

Место Маррея в основной сетке турнира займет аргентинский теннисист Педро Качин.

Ранее испанец Карлос Алькарас снялся с «мастерса» в Риме из-за повреждения руки. Также действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев заявлял, что его участие в соревновании стоит под вопросом. Российский теннисист травмировал бедро в четвертьфинальном матче «мастерса» в Мадриде против чеха Иржи Легечки.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Энди Маррей
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