Рублев рассказал, что помогло ему выйти в финал турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале турнира в Мадриде рассказал, что помогло ему улучшить свою игру. Перед этим турниром у россиянина были четыре поражения подряд.

«Ментально я чувствую себя намного лучше. Направил эмоции в правильное русло. Конечно, это помогло мне выйти в финал. Без этого я бы не вышел в финал», -приводит пресс-служба ATP слова Рублева.

В финале турнира в Мадриде Рублев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.