Рублев второй раз подряд обыграл Медведева. В Турине Андрей доминировал над Даниилом

В первой партии не смог реализовать семь сетболов.

Итоговый турнир ATP

Турин. Красная группа

Андрей Рублев (Россия, 6) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7)

Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева на старте Итогового турнира ATP. Все закончилось на тай-брейке в решающей партии, хотя Андрей выглядел заметно лучше и должен был выигрывать этот матч без таких нервов (хотя Даниил и сделал 24 эйса). При этом оба теннисиста потратили очень много сил — это может негативно сказаться на оставшихся матчах в красной группе.

Даниил Медведев. Фото AFP

Крутой камбэк

Даниил Медведев в этом сезоне дошел до финала Australian Open, где вел 2:0 по сетам у Рафаэля Надаля, но все же уступил в решающей пятой партии (2:3). После этого обидного поражения его год сложился неоднозначно. С одной стороны, Даниил 14 недель был в статусе первой ракетки мира (во многом из-за антиваксерской позиции Новака Джоковича). С другой, Медведев слабо для себя провел US Open (в четвертом круге проиграл Нику Кирьосу), а на «мастерсах» только один раз дошел до полуфинала. Два титула россиянин завоевал в Лос-Кабосе (ATP-250) и Вене (ATP-500).

В столице Австрии Медведев уверенно обыграл Николоза Басилашвили, Янника Синнера, Доминика Тима, Григора Димитрова и Дениса Шаповалова. Показалось, что Даниил набрал отличную форму и сможет ударно завершить сезон. Но в первом же круге парижского «мастерса» он проиграл Алексу де Минауру, уступив австралийцу большинство длинных розыгрышей. Поэтому в какой форме 26-летний москвич подошел к Итоговому — было большой загадкой.

Андрей Рублев в этом сезоне выиграл четыре титула (Марсель, Дубай, Белград и Хихон), но ему по-прежнему не может покориться ни «мастерс», ни четвертьфинал турнира «Большого шлема». В этом году Рублев проиграл в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и US Open, а всего у него шесть поражений на этой стадии турниров «Большого шлема». Настоящий злой рок. Хотя его игра становится более целостной. Андрей прибавляет в тех элементах, в которых у него были проблемы, — улучшил вторую подача, игру у сетки, стал более психологически устойчивым в критические моменты.

Складывается впечатление, что Андрею надо выиграть один крупный титул, чтобы его по-настоящему прорвало. Почему бы не сделать это в Турине? Но для начала надо здорово сыграть с соперниками по группе. Циципасу он проиграл два матча в этом году (0:2), Джоковича обыграл в финале домашнего турнира в Белграде (1:0), а с Медведевым впервые встретился в этом сезоне. Всего же они играли на уровне ATP пять раз: четыре победы у Даниила, одна у Андрея.

Причем Рублев выиграл последнее русское дерби, обыграв Медведева в полуфинале «мастерса» в Цинциннати. Это была волевая победа, после поражения в первом сете. В Турине ситуация повторилась, но какие же это разные были матчи.

В августе прошлого года Медведев уверенно выиграл первую партию (6:2), но провалил остаток матча. В этот раз показалось, что он вообще не готов к соперничеству на Итоговом. Рублев доминировал в первом сете, легко сделал брейк в четвертом гейме (3:1), а в седьмом взял свою подачу под ноль (5:2). Даниил совершал много невынужденных ошибок и много играл под убийственный бэкхенд оппонента. Поэтому розыгрыши зачастую завершались после нескольких ударов (10 стартовых геймов были сыграны всего за 33 минуты).

Но тут случилось невероятное. Даниил вернулся в игру, причем это произошло после того, как мяч, задев трос сетки, перевалился на половину Андрея. Рублев так расстроился этому, что не заметил, как соперник получил два брейк-пойнта в девятом гейме. И со второй попытки отыграл брейк (5:4).

При счете 6:5 Рублев получил возможность выиграть партию, исправив временное помутнение. Но двумя сетболами не воспользовался. Впрочем, на тай-брейке он играл как лев. Доставал сложные мячи, здорово выходил к сетке, заработав еще пять матчболов (6:2, 7:6). Но тут уже Даниил включил все свое мастерство, затянул оппонента в любимые длинные розыгрыши и заставил ошибаться после постоянных кроссов. Плюс сетка еще раз сыграла за Медведева, а заработав первый сетбол, он тут же его реализовал. Фантастика.

Андрей Рублев. Фото AFP

Чемпионский тай-брейк

Во второй партии Медведев сразу же чуть не проиграл свою подачу. Пришлось отыгрываться с 0:30, а потом потратить очень много сил на «ровно». Рублев же продолжал действовать очень уверенно, показав, что неудача в стартовом сете его не деморализовала. В третьем гейме он взял подачу оппонента с первого же брейк-пойнта и продолжал уверенно удерживать преимущество (5:3). В девятом гейме на подаче Медведева Рублев заработал еще один сетбол, но Даниил отыгрался... Для того, чтобы на «ровно» сделать две двойные ошибки подряд. Когда четвертый мяч не попал в квадрат, Медведев попросил челлендж, но повтор не изменил ситуации. Счет сравнялся.

Победитель определялся в решающем сете — первом на этом Итоговом. Цена ошибки была очень высока. Поэтому оба теннисиста старались играть максимально надежно, не часто радуя зрителей красивыми розыгрышами. Да и силы откровенно закончились. На двоих у парней ни одного брейк-пойнта за 12 геймов. Борьба завязалась лишь однажды. Рублев обеспечил себе тай-брейк и мог позволить действовать себе раскрепощенно. В итоге довел дело до «ровно», но шанса заработать брейк-пойнт Медведев ему не предоставил.

Чемпионский тай-брейк также проходил в очень напряженной борьбе. Андрей выходил вперед (6:5 и 7:6), но Даниил демонстрировал железные нервы. Правда, третий матчбол он уже не отыграл. На длинном розыгрыше Рублев решил рискнуть и закончил матч классным виннерсом. Заслуженная победа Андрея, который выглядел мощнее и, вероятно, провел один из лучших матчей в этом году (наряду с победой над Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open). Медведев же пока не показывает своего уровня. Посмотрим, как сложатся его игры с Циципасом и Джоковичем.