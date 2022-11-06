Финал ATP пройдет без первой ракетки мира. Что это значит для Медведева и Рублева?

Место травмированного Карлоса Алькараса займет Тейлор Фритц.

Замены на Итоговом турнире ATP — частое явление. К концу сезона травмы лидеров тура часто дают о себе знать. Например, в прошлом году уже по ходу соревнований Стефаноса Циципаса и Маттео Берреттини заменили Кэмерон Норри и Янник Синнер. Каспер Рууд также испытывал дискомфорт, поэтому в срочном порядке в Турин попросили приехать Аслана Карацева. Поляк в итоге промучился все матчи в группе, но третьей замены так и не состоялось.

В этот раз первое снятие произошло за неделю до ATP Finals, причем речь идет о первой ракетке мира Карлосе Алькарасе. Чемпион US Open-2022 повредил мышцы живота в четвертьфинале «мастерса» в Париже против Хольгера Руне. Восстановление займет около шести недель. Испанского вундеркинда заменит Тейлор Фритц, который был первым запасным. Руне, который великолепно играет этой осенью, тоже приедет в Италию.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Кто станет первым номером по итогам сезона?

«У меня выявлен разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель, — написал в своих социальных сетях Карлос Алькарас. — К сожалению, я не смогу принять участие ни в Итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я лишь могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении».

Из-за травмы Алькарас может потерять статус первой ракетки мира по итогам сезона. Это произойдет в двух случаях: если Рафаэль Надаль дойдет до финала без поражений или возьмет титул; если Циципас выиграет ATP Finals без осечки на групповом этапе. Оба сценария вполне вероятны. Циципас набрал отличную форму, сыграв в финале в Астане и Стокгольме, а также проиграв драматичный полуфинал Новаку Джоковичу в Париже. Надаль после US Open сыграл два матча — в паре с Роджером Федерером на Кубке Лэйвера и парижском «мастерсе» с Томми Полом. Великий испанец дважды проиграл, но все любители тенниса знают, как он умеет собираться в нужный момент.

Фритц впервые выступит на Итоговом. В этом сезоне 25-летний американец взял три титула, включая победу на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе, впервые пробился в топ-10 и до последнего момента имел шансы отобраться на Итоговый. Для этого ему надо было сыграть не только лучше Андрея Рублева и Феликса Оже-Альяссима в Париже, но и дойти до финала. Тейлор не выдержал давления, проиграв во втором круге ветерану Жилю Симону, который проводил последний турнир в карьере.

Но снятие Алькараса все же сделало из Фритца основного участника турнира. Запасными в Турин поедут Руне и Хуркач.

Тейлор Фритц. Фото Reuters

Набраться сил

Таким образом, сейчас состав Итогового выглядит следующим образом: Надаль, Циципас, Рууд, Медведев, Оже-Альяссим, Рублев, Джокович и Фритц.

Помимо Фритца на ATP Finals дебютирует Оже-Альяссим. Для Рублева это третий Итоговый подряд, для Медведева — четвертый. В 2020 и 2021 годах Андрей не смог преодолеть групповой этап (суммарно выиграл два матча из шести). У Даниила статистика гораздо лучше. В 2019 году он не смог выйти из группы (проиграл Звереву, Циципасу и Надалю), в 2020-м одержал победу (выиграв все матчи), а в прошлом году дошел до финала, в котором проиграл Александру Звереву (в начале июня немец получил тяжелую травму и до сих пор не может вернуться в тур).

Напомним, что оба вылетели в Париже на ранних стадиях. Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру (4:6, 6:2, 5:7) во втором круге. Рублев уступил в третьем круге соревнований Руне (4:6, 5:7). Возможно, это даже плюс для парней, отметили эксперты. У них будет больше времени подготовиться к Итоговому, да и просто отдохнуть в столь напряженной части сезона. Например, Даниил сразу же вернулся в Монако и проводит свободное время в компании жены и дочери.