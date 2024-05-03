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Тренер Янчук: «Рублев не оставил шансов Фритцу»

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче Андрея Рублева и Тэйлора Фритца (6:4, 6:3) в полуфинале «мастерса» в Мадриде.

«Еще до матча я говорил, что Андрей будет явным фаворитом. Фритц, безусловно, улучшил свою игру на грунте, но до высшего эшелона ему еще далеко. Андрей не оставил шансов своему сопернику, тот понимал, что ему нечем обыгрывать нашего теннисиста», — цитирует Янчука ТАСС.

В финале Мадрида-2024 Рублев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30).

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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